Ospita un clandestino e al controllo della Polizia locale lo fa nascondere nell'armadio

Dopo aver visto gli agenti della Polizia locale bussare alla porta di casa, ha deciso di non aprire e invitare il suo ospite, un uomo clandestino, a nascondersi nell'armadio. L'episodio è successo a Cantù, nella mattinata del 18 marzo.

Ospita un clandestino, la Polizia locale scopre tutto

Intorno alle 7.30 circa, gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno effettuato un accertamento di residenza in via per Cucciago. Giunti all’abitazione hanno bussato alla porta ma, pur udendo la presenza di una persona all’interno, non hanno ottenuto alcuna risposta. Gli operanti, quindi, hanno chiesto l'ausilio a un equipaggio in abiti civili e dopo diversi tentativi l’occupante ha aperto la porta, consentendo di accedere per l’accertamento. L’uomo, di nazionalità italiana, ha provato a giustificarsi, dicendo di non aver sentito bussare ma gli agenti, insospettiti dalla situazione, hanno accertato la presenza di un cittadino straniero nascosto all’interno di un armadio della camera da letto.

Aveva un decreto di espulsione

Il soggetto, privo di documenti, è stato accompagnato in Comando per gli accertamenti di rito e successivamente portato in Questura a Como per il fotosegnalamento. E' stato così identificato un ventiseienne marocchino, in stato di clandestinità, già destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano. L’uomo veniva pertanto deferito, dal Comando Polizia Locale di Cantù, alla competente Procura della Repubblica di Como per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione.