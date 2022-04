L'interista

Il croato era presente per tifare un connazionale.

Il Trofeo Città di Cantù, che vede protagonisti tennisti in carrozzina, ha preso il via oggi, giovedì 21 aprile 2022. Sono più di 80, da 22 Nazioni del mondo, gli atleti che si sono iscritti per partecipare. Subito una grande partenza con un ospite decisamente speciale...

Ospite d'eccezione al Trofeo Città di Cantù: c'è Ivan Perisic

Nella città canturina è infatti arrivato il calciatore dell'Inter, Ivan Perisic, fresco vincitore, insieme alla sua squadra, del derby contro il Milan, per l'accesso alla finale di Coppa Italia. "E' venuto a tifare un connazionale croato", hanno spiegato gli organizzatori sulla pagina Facebook del torneo.