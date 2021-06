Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e finalizzata alla verifica e al controllo sulla regolarità dei requisiti del reddito di cittadinanza, i militari della Stazione Carabinieri di Turate, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà B.D., cittadino di nazionalità italiana, classe 1953, domiciliato a Rovello Porro.

Ottiene il redditto di cittadinanza senza averne diritto, denunciato

Il denunciato si è reso responsabile delle violazioni in materia di Disposizioni per l’erogazione del reddito di cittadinanza. La minuziosa indagine svolta dai militari ha permesso di accertare che il truffatore, nel scorso mese di maggio, ha messo in atto una truffa in danno dello Stato, il quale, per mezzo di irregolare istanza con dichiarazioni mendaci circa requisiti necessari per aggirare la norma, in modo fraudolento, otteneva ingiusti benefici circa erogazioni del R.d.C (nello specifico dichiarando in maniera non veritiera la composizione del suo nucleo familiare).

In conclusione, all’attività svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Turate, dunque, a seguito delle citate violazioni accertate, ne sono conseguite sanzioni penali per il responsabile, con il correlato sequestro dell’intera documentazione fraudolente e la revoca immediata dell’indebito beneficio.