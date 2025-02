Otto lampioni spenti da una settimana: i residenti chiedono a gran voce l'intervento di riattivazione

Un problema che perdura da una settimana, reiteratamente segnalato da alcuni residenti, attivando anche il sindaco di Olgiate Comasco: otto punti luce non funzionano e lasciano viale Trieste al buio.

Il problema

Al calare del sole, buio totale lungo la trafficata strada statale Briantea. "In viale Trieste, da prima del negozio Wind fino al palo in prossimità dell'intersezione con via XXV Aprile, la strada è rimasta senza illuminazione pubblica - fanno presente due residenti nella zona - Praticamente, dal palo 0258 al palo 0265 i lampioni non sono attivi. Purtroppo, ormai, è così da una settimana ma nessuno è intervenuto, malgrado più segnalazioni fatte alla ditta City Green Light. Abbiamo fatto presente il problema anche al sindaco, per sollecitare una soluzione".

La sollecitazione del primo cittadino

Il sindaco Simone Moretti conferma l'esigenza di un intervento immediato: "Ho suggerito ai residenti di fare direttamente la segnalazione alla City Green Light, ditta che ha riscattato i pali dell'illuminazione. Più segnalazioni possono essere utili per vedere, poi, la soluzione del problema. Io stesso ho fatto presente la questione alla ditta. A questo punto dovrò risollecitare un intervento".

Segnalazioni reiterate

Anche nella mattinata odierna, giovedì 6 febbraio, la ditta, tramite call center attivo 24 ore su 24 ha registrato l'ennesima segnalazione. La richiesta è sempre la stessa: garantire illuminazione dove la luce è spenta dalla scorsa settimana.