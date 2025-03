Otto telecamere per proteggere (finalmente) la scuola primaria

Lavori in corso in via San Gerardo, via Silvio Pellico e via Luraschi a Olgiate Comasco per l'installazione delle nuove telecamere.

Nuovo progetto di videosorveglianza

Gli occhi elettronici sorveglieranno la scuola primaria "Vittorino da Feltre" e l'area circostante. Otto telecamere, annunciate lo scorso anno, dopo il blitz no vax che imbrattò completamente le pareti del plesso cittadino. Finalmente in corso la posa delle apparecchiature. Ditta incaricata in azione nella mattinata odierna, martedì 11 marzo.

L'esigenza

L'obiettivo del Comune, come più volte dichiarato dal sindaco Simone Moretti, è in particolare la tutela della scuola primaria. Al netto del clamoroso episodio del maggio 2024, quando becere scritte no vax riempirono i muri dell'edificio scolastico, da anni viene richiesto controllo per fermare chi sporca all'esterno della scuola e per evitare incursioni nel giardino dello stesso plesso.

L'attivazione

Per l'attivazione degli otto occhi elettronici è di fondamentale importanza la posa dell'antenna sul campanile della chiesa parrocchiale. Un fondamentale e atteso passaggio per garantire il necessario rimbalzo del segnale tra le varie zone cittadine coperte da videosorveglianza.