Il mese di ottobre è il mese nastro rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La LILT di Como ha organizzato un evento anche a Erba.

Ottobre in rosa: a Erba l’incontro sulla prevenzione del tumore al seno

“Per quanto riguarda le attività della LILT di Como, anche quest’anno abbiamo deciso di investire sulla prevenzione senologica giovane, che articoliamo su due punti.

1. Visita senologica ed ecografia gratuite a tutte le donne di età < 40 anni che non hanno mai fatto prevenzione (sono quindi escluse chi ha fatto una visita o un’ecografia in un altra struttura). La gratuità è riferita al compenso per le spese; resta fisso il dover pagare 10 euro per la tessera associativa.

2. Proponiamo visite di prevenzione serali, limitate alle donne giovani, considerando che molte hanno problemi di lavoro”.

L’appuntamento a Erba è fissato per il 27 ottobre alle 21, presso la Fondazione Ca’ Prina, in piazza Prina 1. Interverranno la dottoressa Luigina Pastore, senologa, specialista in radio diagnostica, il dottor Alberto Vannelli, primario di chirurgia all’ospedale Valduce di Como, il dottor Marco Missaglia, specialista in scienza dell’alimentazione ed endocrinologia sperimentale.

Ingresso libero, posti limitati per rispetto delle norme anti-Covid. Pre prenotare 338 7020856 oppure 331 2822750; iiw.it.erbalaghi@gmail.com o anche rac.erbalagh@gmail.com.