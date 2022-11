Oggi a Kalongo si sono svolte le celebrazioni di beatificazione di Padre Giuseppe Ambrosoli, medico e missionario comboniano italiano, che ha dedicato la sua vita agli ultimi in Uganda, dove ha fondato un ospedale e una scuola specialistica di ostetricia. Morto nel 1987 dopo l’evacuazione forzata dell’ospedale e dopo essere riuscito a portare in salvo la scuola di ostetricia per garantirne il futuro. Oggi grazie alla Fondazione Ambrosoli, che ha raccolto la sua eredità, il presidio ospedaliero che porta il suo nome – Dr. Memorial Ambrosoli Hospital – garantisce cura e assistenza ogni anno a oltre 50.000 i pazienti l’anno, di cui circa il 70% donne e bambini.

Padre Giuseppe Ambrosoli ora è Beato

Oggi a Kalongo, in Uganda si è svolto il rito della beatificazione di Padre Giuseppe Ambrosoli, a presiedere la Santa Messa di beatificazione il Nunzio Apostolico, l’arcivescovo monsignor Luigi Bianco, delegato dal Santo Padre Francesco. Padre Giuseppe Ambrosoli è Beato, a Kalongo, tra la sua gente, dove è sepolto e dove ha dato la vita per salvare l’ospedale e la scuola di ostetricia dal lui fondati, durante la guerra civile che colpito il Paese.

20mila pellegrini sono giunti a Kalongo

Hanno partecipazione 20.000 pellegrini che sono giunti a Kalongo da ogni parte del Paese, già a partire dal venerdì attendendo il giorno delle celebrazioni intonando canti e processioni, e le più altre cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica ugandese Yoweri Museveni, ministri del governo, membri del parlamento e altri rappresentanti diplomatici.

Una mostra a Como

Nello stesso giorno, in Italia a Como, terra di origine del Beato, è stata officiata in Cattedrale una celebrazione dal Cardinale Oscar Cantoni e diverse sono le iniziative che la Fondazione Ambrosoli, che ha raccolto l’eredità di Padre Ambrosoli, sta portando avanti per ricordare la sua figura, tra cui una mostra fotografica e video documentarista, a Como a Palazzo Broletto dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.