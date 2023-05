Paese in lutto per la scomparsa della maestra Paola

Paese in lutto: Villa Guardia piange la scomparsa della maestra Paola Schrepfer.

Paese in lutto, addio a una maestra eccezionale

Poco meno di un anno fa aveva dato il suo saluto a colleghi e alunni della scuola primaria di Civello. In pensione dopo una vita di lavoro tra bambine e bambini: apprezzata e amata da tutti, una vera colonna del plesso attivo nella frazione di Villa Guardia. Ieri, lunedì 22 maggio, la maestra Paola ha concluso la sua battaglia contro la malattia che non le ha mai tolto quell'energia e solarità che l'hanno contraddistinta in 42 anni di insegnamento. Si è spenta all'età di 63 anni, lasciando testimonianza esemplare della sua voglia di fare, insegnare, accompagnare e includere. Tutto e sempre per il bene dei suoi cari e dei suoi alunni.

Insegnante preziosa, collega stimata

La maestra Paola ha sempre interpretato il ruolo in cattedra come una missione. Terminati gli studi magistrali e al conservatorio, ha prestato servizio nel suggestivo paesino di Ponna, in Val d’Intelvi, per un paio di anni, poi a Maslianico per circa tre anni. E per il resto della sua carriera sempre a Villa Guardia. Ben 35 anni di lavoro spesi nella bella e ampia scuola di Civello, che raggiungeva da Maccio in sella alla sua bicicletta. "Separarsi dai bambini è particolarmente duro - ci aveva confidato in occasione della festa per il suo pensionamento, nel mese di luglio dello scorso anno - Chi non fa questo lavoro non capisce quanto si lascia: è un ambiente molto familiare. Consiglierei vivamente questo tipo di carriera a chiunque".

Stasera la preghiera comunitaria, domani il funerale

Oggi, martedì 23 maggio, alle 19.30 nel santuario di Maccio, la preghiera comunitaria del Rosario, stringendosi attorno alla famiglia della maestra Paola: il marito Gianmaria Rabaioli e i figli Francesco e Simone (assessore allo Sport). Domani, alle 15, il funerale, sempre nel santuario maccese.