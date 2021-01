Paese senz’acqua per tutta la notte

Lurate Caccivio rimane senz’acqua per tutta la notte a causa di un intervento programmato sulla rete idrica. Era previsto da tempo, ma è slittato a oggi, martedì 26 gennaio.

Niente acqua dalle 21

Gli operai di “Como Acqua” società che si occuperà dell’intervento, entreranno in azione alle 21 in via Cagnola per la posa del nuovo impianto di potabilizzazione a carboni attivi realizzato proprio al pozzo che fornisce acqua alla città. Un lavoro molto importante del costo di 450.000 e fortemente voluto dal sindaco Anna Gargano. I lavori inizieranno alle 21.

Operazione rinviata più volte

L’impianto è pronto per essere installato a sostituzione del sistema di strippaggio per la rimozione dei solventi. I lavori prevedono lo svuotamento di parte delle condotte e, nonostante non sia stata definita una tempistica, l’azienda ha comunque fatto sapere che prevede di terminare l’installazione per la mattinata così da arrecare meno disagio.

Slittamento a Natale

Originariamente la posa era stata prevista per metà dicembre, ma il primo cittadino aveva chiesto a “Como Acqua” di posticipare, non soltanto per evitare di chiudere le scuole, ma anche per via delle già presenti restrizioni a causa della pandemia di coronavirus. Si è così scelto il periodo delle festività: Si è optato per utilizzare un nuovo sistema che non richiede lo svuotamento delle condotte, ma che purtroppo non è andato a buon fine. L’operazione, quindi, è stata fissata per questa notte.