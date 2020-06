“Pagaie per rinascere”: al via una raccolta fondi a sostegno delle donne che combattono contro il cancro

L’Università Bocconi, insieme ad Accenture, multinazionale di consulenza strategica e servizi tecnologici, ha organizzato una campagna di fundraising a cui, attraverso dei corsi estivi dedicati agli studenti di 3^ e 4^ superiore, partecipa anche un giovane del liceo linguistico Fermi di Cantù. Angel Mele, 17 anni, di Senna Comasco, è stato inserito in un gruppo di lavoro a sostegno di un’associazione che aiuta le donne affette da cancro.

Al via una raccolta fondi a sostegno delle donne che combattono contro il cancro

“Al mio gruppo è stata affidata l’associazione C6 Siloku – ha spiegato il giovane studente – . Si tratta di una no profit che ha l’obiettivo di sostenere le donne che hanno il cancro. L’associazione, ogni venerdì, svolge un’attività sportiva chiamata Dragonboat sui Navigli di Milano che porta diversi benefici alle donne operate”. Attraverso una canoa, lunga 13 metri e larga uno, molte malate oncologiche ritrovano sia un benessere fisico, sia psicologico, rimettendosi in gioco.

Come donare?

Il progetto di crownfunding ha l’obiettivo di aiutare l’associazione ad acquistare nuove pagaie in carbonio, più performanti e leggere che possano essere utilizzate dalle donne per lenire la fatica, per volare sull’acqua: insomma, delle pagaie per rinascere. Il tutto con l’aiuto degli studenti iscritti al corso estivo della Bocconi che stanno usando anche i canali social per divulgare l’iniziativa (Instagram, Facebook)

PER CONTRIBUIRE AL PROGETTO CON UNA DONAZIONE, CLICCA QUI

La storia dell’associazione

Queste la presentazione che si trova sul sito di C6 Siloku: “Siamo un gruppo di donne che ha come comune denominatore la fiducia nella vita e l’esperienza con il cancro. La vita tesse trame, crea incontri, fa riconoscere le persone attraverso la risonanza del cuore ed è nello spazio del cuore e spinte dallo stesso bisogno, che abbiamo costruito insieme questo progetto. C6 Siloku è un ente no-profit che sostiene il malato oncologico, la sua famiglia e i caregiver, nel percorso di cura, dalla diagnosi al follow up. Consideriamo la persona nella sua interezza di corpo, mente e spirito e organizziamo attività gratuite di supporto psicologico, psico-corporeo, creativo e nutrizionale. Promuoviamo valori come la gioia, la fiducia, la resilienza, senza dimenticare l’importanza della prevenzione. Lo scopo è di migliorare la qualità di vita percepita di chi ha il cancro e delle persone loro vicine”.

Arianna Sironi