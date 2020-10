Palasampietro verso la piena agibilità: data fatidica potrebbe essere il 19 ottobre

Buone nuove, anche se fuori tempo massimo, per le attività sportive che attendono di entrare al Palasampietro, oggi PalaFrancescucci, di Casnate con Bernate.

Palasampietro verso la piena agibilità

Una pratica lunghissima quella per riottenere la piena agibilità a circa 1800 posti per la struttura sportiva di proprietà del Comune di Casnate con Bernate ma in gestione triennale al Comune di Como. Casnate infatti ha fatto la sua parte: ha effettuato tutti i lavori per ottenere la piena agibilità (oggi può contenere solo 100 persone) con l’obiettivo di riaprirlo interamente a inizio anno.

Il Covid e la burocrazia hanno allungato i tempi e a oggi, mentre società come la Libertas di Cantù hanno bisogno della struttura per i campionati, non c’è ancora l’ok.

Da Palazzo Cernezzi la svolta: “Stamattina la commissione provinciale di vigilanza ha visionato e approvato il progetto di prevenzione incendi del Palasampietro di Casnate, che era già stato approvato dai vigili del fuoco. La commissione si riunirà di nuovo il 19 ottobre per verificare le ultime certificazioni inerenti la parte gestionale che il Comune sta predisponendo”.