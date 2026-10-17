Palazzetto sanitario, al via i lavori di riqualificazione

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Un intervento importante, superiore ai 300mila euro per riqualificare un nuovo lotto del palazzetto sanitario. L’area di via Lazzaretto 12 a Bellagio era stata suddivisa in tre lotti, corrispondenti ai vari piani e in uno di questi è stata realizzata anche la Casa di Comunità.

Lavori pronti al via

“Avevamo deciso di dividere tutto per lotti. Uno, che è stato riqualificato, comprendeva la Casa di Comunità e la parte inferiore con gli ambulatori dei medici di famiglia. Manca la parte centrale del palazzetto”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Barandon.

A riguardo si è voluto dare priorità proprio ai servizi della Casa di Comunità, presentati lo scorso maggio. Barandon ha poi spiegato quelli che saranno gli interventi in programma:

“La hall sarà completamente ristrutturata con uno costo di previsione di 336mila euro. L’intervento in questione riguarda il completamento dell’ingresso, gli studi medici, il rifacimento degli impianti elettrici e dei serramenti”.

I costi

Dopo i primi incontri delle fasi preliminari è infatti emersa l’opportunità di estendere l’ambito delle lavorazioni originariamente previste nell’androne di ingresso e nel vano scala anche agli attuali ambulatori medici al piano rialzato con rifacimento di tutti gli impianti ormai vetusti e non più adeguati, delle finiture e dei serramenti, oltre che alla sostituzione integrale di tutti i serramenti dell’edificio anche nell’ala ovest. Il costo dei lavori è inizialmente passato da 180mila euro a 336mila euro. Da qui la decisione di procedere con gli interventi, anche se è al momento difficile definire quando partiranno. In futuro invece sono previsti ulteriori lavori di sistemazione che verranno eseguiti nei prossimi anni per quanto riguarda la copertura a terrazza.