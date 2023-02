Palestra comunale, bolletta dimezzata grazie all'energia geotermica

L’impianto geotermico e la pompa di calore dimezzano le spese della palestra comunale.

Palestra, bolletta dimezzata

Un risultato importante, che gratifica l’Amministrazione comunale del lavoro svolto sul fronte efficientamento energetico: il Comune, infatti, ha investito 700.000 euro, coperti da un contributo statale di 500.000 euro e, per la restante quota, dal Gse. Una cifra utilizzata per la riqualificazione dei serramenti, del cappotto, per l’installazione della pompa di calore, dell’impianto geotermico e di quello fotovoltaico. "I numeri non sbagliano - esordisce il sindaco Fabio Chindamo - Con gli interventi di efficientamento energetico alla palestra comunale la spesa energetica è lì da vedere: se a gennaio 2022 gas ed energia elettrica sono costati circa 7.000 euro, con l’uso della pompa di calore abbinata all’impianto geotermico si sono dimezzati. La palestra è il primo edificio comunale senza l’uso del gas metano e non appena l’impianto fotovoltaico sarà collegato (tempi da elefante da parte di Enel permettendo) sicuramente potremo beneficiare di un ulteriore risparmio in bolletta da distribuire su tutto il 2023". Nel dettaglio, a gennaio 2022 sono stati spesi 6.206,33 euro di gas e 955,94 euro di corrente; a dicembre dello stesso anno, solamente 3.694,25 euro di energia elettrica.