Palestra rinnovata: taglio del nastro ad Albavilla

Taglio del nastro ieri sera ad Albavilla, lunedì 19 febbraio 2024, per la palestra comunale recentemente rinnovata con interventi da 135mila euro.

La struttura è stata dedicata a Simone Frigerio

Il progetto, annunciato dall’Amministrazione comunale nelle scorse settimane, ha riguardato nello specifico la sostituzione della pavimentazione dell’area per l’attività sportiva e per le aree annesse circostanti il campo da gioco; il rifacimento delle linee del campo da gioco per la pratica di pallacanestro, pallavolo e baskin, la posa di protezioni antitrauma in corrispondenza dei pilastri presenti ai margini dell’area di gioco e la modifica delle strutture dei canestri. E’ costato, in totale, 135mila euro ed è stato finanziato con fondi comunali. E’ stato preceduto da alcuni interventi di riqualificazione agli spogliatoi della stessa struttura sportiva.

Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Giuliana Castelnuovo con la Giunta comunale, l'assessore regionale Alessandro Fermi, una rappresentanza della Pallacanestro Albavilla con i piccoli giocatori e le "vecchie glorie".

"Oggi è un giorno molto importante: diamo alla nostra cittadinanza una palestra completamente rinnovata - ha esordito il sindaco Castelnuovo - Abbiamo posizionato una targa in ricordo di Simone Frigerio, albavillese che è mancato troppo presto ma che è stato tanto benvoluto per il suo impegno nel basket. L'idea di dedicargli un pensiero in occasione dell'inaugurazione della palestra è venuta dal consigliere comunale Molteni ed è stata subito condivisa dall'intero gruppo. Quest'anno il basket compirà settant'anni: grazie a tutti per il lavoro costante per portare avanti una realtà importante per il nostro territorio".

"Questo è un momento che tante famiglie hanno atteso, ma che ci dà oggi questo importante risultato - ha aggiunto Fermi - Questa è una iniziativa di cui siamo molto orgogliosi per ringraziare il prezioso lavoro delle associazioni sportive con i volontari, il direttivo e chi collabora costantemente".

L'occasione dell'inaugurazione è stata anche per ricordare Frigerio con un pensiero da parte del consigliere Omar Tagliabue. Al termine della cerimonia, alcuni ex giocatori della Pallacanestro Albavilla hanno "inaugurato" i nuovi canestri con alcuni tiri; seguiti dai piccoli atleti della società che proprio quest'anno compie settant'anni.