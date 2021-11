Pallacanestro Cantù arriva la prima sconfitta in campionato

Lo stop

La striscia viene interrotta da una Assigeco Piacenza.

Si ferma a sette il conto di vittorie consecutive della S.Bernardo-Cinelandia Park, la cui striscia viene interrotta da una Assigeco Piacenza più pimpante e continua nell’arco dei 40 minuti di partita. Cade al “PalaBanca”, dunque, l’imbattibilità in campionato dei canturini, alla prima sconfitta nel Girone Verde di A2, stagione regolare. 84 a 71 il finale di partita.

Canturini, ancora privi di Severini, in campo alla palla a due con Johnson, Allen, Stefanelli, Da Ros e Bayehe. I padroni di casa rispondono con Sabatini, DeVoe, Cesana, Pascolo e Guariglia; nessuna sorpresa, quindi, nei due quintetti iniziali. A partire meglio sono i locali, avanti 11 a 6 dopo i primi quattro minuti di gioco; DeVoe e Cesana i più pimpanti in attacco. I piacentini tentano di allungare con Guariglia ma i brianzoli riescono a tenere botta grazie ai canestri di Da Ros e Stefanelli. Tuttavia, coach Sodini non gradisce la partenza dei suoi e, a 3’ e mezzo dalla fine del primo quarto, chiama il primo time out per cercare di scuotere la squadra. Gli effetti sperati arrivano con l’ingresso in campo di Cusin, autore di quattro punti consecutivi che consentono alla S.Bernardo-Cinelandia Park di accorciare le distanze: 20-17 al 10’.

Il secondo periodo vede Cantù accorciare subito ulteriormente con capitan Sergio, autore del

canestro del -1. Ma l’UCC ne ha di più e con cinque punti di Sabatini e due di DeVoe riesce ad andare avanti di tre possessi. Padroni di casa scatenati da oltre l’arco con Querci e nuovamente Sabatini; obbligato, dunque, il time out di Sodini. 35-23 al 16’. Al rientro in campo la sostanza non cambia, l’Assigeco è ancora la squadra più in forma sul parquet: tripla di Carr e +13 biancorossoblù. Il fine primo tempo termina con la formazione di coach Salieri in vantaggio di undici lunghezze: 40 a 29 al 20’. Il secondo tempo inizia con un grande spavento: dopo un colpo subito, Stefanelli si accascia a terra per diversi minuti, costringendo l’immediato ingresso in campo dei soccorsi. Il giocatore della S.Bernardo-Cinelandia Park viene portato via con l’ausilio della barella per degli accertamenti. La partita riprende in un clima un po’ surreale. 49-35 al 25’. I padroni di casa continuano a macinare punti, con Carr autore di una tripla dall’angolo che consente all’Assigeco di volare sul momentaneo 52 a 37. Capitan Sergio, però, “pareggia” subito la giocata dell’avversario, mandando a bersaglio una bomba importante che permette a Cantù di restare in partita. Johnson prende in mano la partita e, con classe, conduce Cantù a due soli possessi dagli avversari; 56-50 al 29’. Ancora Johnson in chiusura di terzo quarto e la compagine brianzola può tornare a sorridere, trovando il -4. DeVoe in chiusura rovina un po’ la festa canturina, segnando a ridosso della sirena il canestro del 58 a 52. L’inerzia, però, sembra tutta a favore dei biancoblù.

L’avvio della quarta frazione smentisce però quanto scritto sopra: Sabatini, con cinque punti in fila, consente nuovamente all’UCC di andare avanti di dieci. 67-57 al 32’. I locali provano ad allungare ma Johnson in attacco e Bayehe in difesa si oppongono, riportando la squadra ospite a dieci punti di ritardo dagli avversari. Negli ultimi cinque minuti, però, DeVoe trova il +14 che spiana la strada all’UCC, lanciatissima verso l’inattesa vittoria. L’ex canturino Cesana, in appoggio al tabellone, trova il canestro del +15; 80 a 65 al 39’. Finisce 84 a 71 per l’UCC.