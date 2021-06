Pallacanestro Cantù guarda al futuro, con una società più forte e stabile

Pallacanestro Cantù guarda al futuro. E' questo il concetto chiave espresso durante la conferenza stampa di questa mattina, lunedì 7 giugno 2021, nella sede di Labor Project. A dare forza al progetto il presidente Roberto Allievi, l'amministratore delegato Andrea Mauri, il presidente di Cantù Next Sergio Paparelli e il presidente di Tutti Insieme Cantù Angelo Passeri.

Il primo a prendere la parole è stato il presidente Allievi.

"E' stata una stagione difficile, come ci aspettavamo. Certo non ci aspettavamo di chiudere con una retrocessione. Abbiamo subito due volte gli effetti del Covid, per cui non abbiamo potuto dimostrare il nostro vero valore. Direi che ci meritiamo di essere ripescati. Allo stato attuale siamo in A2 e costruiamo una squadra per tornare subito in A1. Se ci verrà data la possibilità di giocare l'anno prossimo in A1 la prenderemo al volo e costruiremo una squadra competitiva per la salvezza. Tutto questo è possibile perchè ora la società ha una certa stabilità economico finanziaria ed è questa la cosa per cui abbiamo lavorato maggiormente. Sul piano tecnico sportivo, invece, sono stati fatti certamente degli errori, per i quali mi assumo tutte le responsabilità".