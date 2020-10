Pallacanestro Cantù, il presidente Allievi annuncia il nuovo palazzetto

Cantù avrà il nuovo palazzetto. Lo ha annunciato il presidente Roberto Allievi ai microfoni di RAI Sport nell’intervallo della partita che si sta disputando al Paladesio contro Pesaro.

Le parole del presidente

Allievi ha confermato che è stata convocata una conferenza stampa per martedì a Milano, durante la quale verrà dato l’annuncio ufficiale. “Il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo è di dare continuità a questa società. Proprio in questa ottica martedì a Milano presenteremo il progetto del nuovo palazzetto a Cantù. Siamo stati accolti qui a Desio con grande affetto ma ci sentiamo sempre in trasferta e vogliamo tornare a casa nostra per avere un pubblico sempre più numeroso – ha detto Allievi in diretta sulla Rai – La nostra è una squadra giovane costruita senza grandi investimenti ma siamo fiduciosi e ci auguriamo di fare un campionato con qualche soddisfazione”.