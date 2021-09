Al Parco Martiri delle Foibe

Uno a uno, i giocatori hanno sfilato sul palco accompagnati da una clip dedicata con le loro migliori giocate; in sottofondo le note dei loro brani musicali preferiti.

Si è tenuta ieri sera, al Parco Martiri delle Foibe di Villa Calvi a Cantù, la presentazione ai tifosi della S.Bernardo-Cinelandia Park, il cui debutto ufficiale in campionato è previsto per domenica 3 ottobre; alle 18, al “PalaBancoDesio”, il match casalingo contro l’Orlandina Basket.

Pallacanestro Cantù la squadra presentata ai tifosi

La serata, organizzata insieme all’azionariato popolare biancoblù, Tutti Insieme Cantù, è stata condotta dal giornalista Edoardo Ceriani, capo dei servizi sportivi del quotidiano locale La Provincia; con lui, Gaia Bussandri, presentatrice. Uno a uno, i giocatori hanno sfilato sul palco accompagnati da una clip dedicata con le loro migliori giocate; in sottofondo le note dei loro brani musicali preferiti. A precedere la squadra, capitanata da Luigi Sergio, gli interventi delle Istituzioni e dei dirigenti di Pallacanestro Cantù: dal presidente Roberto Allievi fino ad arrivare al direttore tecnico Fabrizio Frates, passando per Angelo Passeri, presidente di TIC, nonché vicepresidente di Pallacanestro Cantù. A chiudere l’evento, invece, ci ha pensato il capo allenatore dei biancoblù, coach Marco Sodini, che ha ribadito, ancora una volta, quanto sia essenziale per la squadra ricevere il caloroso sostegno dei tifosi canturini.