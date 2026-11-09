Pallacanestro Cantù: lutto per la scomparsa di Carluccio Cattaneo

Pallacanestro Cantù piange la scomparsa di Carluccio Cattaneo, per tutti “Carlino”.
Il cordoglio
La Pallacanestro Cantù ha diramato un comunicato in ricordo do Cattaneo: “Uomo di sport, grande appassionato di pallacanestro e dirigente del club per oltre un decennio, la società è vicina alla famiglia in questo triste momento. Per oltre 55 anni istituzione del mondo del basket in Lombardia, Cattaneo ha fondato nel 1969 ABC Cantù, diventandone il primo presidente e rimanendo nel direttivo fino agli anni Duemila. Dal 1972 al 1980 è stato consigliere provinciale della FIP, mentre dal 1976 al 1996 ha ricoperto lo stesso incarico in ambito regionale. Dal 2013 al 2026 è stato dirigente di Pallacanestro Cantù, con il ruolo di addetto agli arbitri. Nel corso della propria carriera Cattaneo si è distinto per professionalità e passione, vedendosi conferita anche la stella d’argento del Coni Como per meriti sportivi nel 2019”.