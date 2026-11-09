Pallacanestro Cantù: lutto per la scomparsa di Carluccio Cattaneo

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Pallacanestro Cantù piange la scomparsa di Carluccio Cattaneo, per tutti “Carlino”.

Il cordoglio

La Pallacanestro Cantù ha diramato un comunicato in ricordo do Cattaneo: “Uomo di sport, grande appassionato di pallacanestro e dirigente del club per oltre un decennio, la società è vicina alla famiglia in questo triste momento. Per oltre 55 anni istituzione del mondo del basket in Lombardia, Cattaneo ha fondato nel 1969 ABC Cantù, diventandone il primo presidente e rimanendo nel direttivo fino agli anni Duemila. Dal 1972 al 1980 è stato consigliere provinciale della FIP, mentre dal 1976 al 1996 ha ricoperto lo stesso incarico in ambito regionale. Dal 2013 al 2026 è stato dirigente di Pallacanestro Cantù, con il ruolo di addetto agli arbitri. Nel corso della propria carriera Cattaneo si è distinto per professionalità e passione, vedendosi conferita anche la stella d’argento del Coni Como per meriti sportivi nel 2019”.