ASM Global, la società leader mondiale dei servizi e della gestione delle venues, è stata selezionata per co-gestire le operazioni, eseguire la commercializzazione e supervisionare lo sviluppo di una nuova arena a Cantù. La struttura, da quasi 6.000 posti, che sarà completata nella seconda metà del 2023, estende l’impronta geografica di ASM anche all’Italia. Una volta completata, l’arena sarà la nuova sede della Pallacanestro Cantù.

Pallacanestro Cantù sigla una partnership con ASM Global

“Oggi piantiamo la bandiera in Italia, una Nazione con un incredibile potenziale di crescita”, ha affermato Ron Bension, Presidente e CEO di ASM Global. “ASM Global porta a Cantù decenni di esperienza e un servizio di prima classe che hanno reso ASM la principale azienda di servizi per le venues che è oggi. Non vediamo l’ora di rafforzare il nostro successo e rendere la nuova arena una delle strutture più conosciute della regione”.

L’ingresso in Italia prosegue l’espansione nel mercato internazionale di ASM. Già nota per la gestione di alcune delle sedi più iconiche e di successo al mondo come il Barclays Center a Brooklyn, The Globe a Stoccolma, la SSE Arena di Wembley a Londra, e la Qudos Bank Arena a Sydney, ASM fornirà alla struttura di Cantù la forza e la profondità delle sue reti sportive e di intrattenimento, dei servizi di gestione professionale, l’assistenza operativa, la conoscenza del mercato, il supporto alla progettazione dell’edificio e tutta la competenza nella pianificazione. Includendo l’aggiunta di questa nuova arena, il portafoglio europeo di ASM è attualmente composto da poco più di 50 edifici tra teatri, stadi, centri ippici e arene.

“L’arena di Cantù non è che un altro esempio della capacità di ASM di contribuire a trasformare una grande idea in realtà” ha affermato John Sharkey, Vicepresidente Esecutivo, Europa, di ASM Global. “Siamo stati introdotti a questo progetto lo scorso anno e anche di fronte alla pandemia del Covid-19 abbiamo continuato ad operare coerentemente per arrivare a oggi. Non potrei essere più orgoglioso della nostra squadra e dei nostri nuovi partner italiani, e non vedo l’ora che si inizino i lavori”.

L’arena sarà sviluppata, con il pieno supporto del Comune di Cantù, da Cantù Next, società di servizi finanziari e sviluppo immobiliare che fornirà anche la maggior parte dei finanziamenti del progetto. Oltre alle strutture di allenamento indoor e outdoor per il club di basket, la struttura a due livelli fornirà flessibilità strutturale per consentire altri sport ed eventi, tra cui esposizioni, fiere, convegni e riunioni aziendali.

Sergio Paparelli, Presidente di Cantù Next

“In qualità di Presidente di Cantù Next sono orgoglioso e felice di questo importante legame, che gioverà anche alla città di Cantù e alla pallacanestro canturina. Questa è una partnership che certamente impreziosisce il nostro progetto e il nostro territorio”.

Andrea Mauri, Amministratore Delegato di Cantù Next e Pallacanestro Cantù.

“Siamo onorati di poter legare i nomi di Cantù Next e di Pallacanestro Cantù a una corporation del calibro di ASM. Questa partnership rappresenta una grande opportunità non solo per il nuovo palasport, ma anche per il Club. Grazie ad ASM potremo infatti programmare il futuro di entrambe le realtà con l’obiettivo di sviluppare nuove partnership con brand internazionali e progettare l’organizzazione di eventi non sportivi che saranno fondamentali per la nuova arena e costituiranno un valore aggiunto per la città di Cantù e, più in generale, per il nostro territorio. Vogliamo proporre un progetto che coniughi sport ed entertainment. Per questo creare una collaborazione con la società leader mondiale nel settore ci è sembrata la scelta vincente”.

Umberto Gandini, Presidente di LBA

“Questa partnership rappresenta una ulteriore e importante tappa di consolidamento del progetto che vede impegnate Pallacanestro Cantù e Cantù Next per la realizzazione del nuovo palasport della città. Il coinvolgimento operativo di una azienda di grande caratura come ASM consentirà di aprire la nuova arena ad un utilizzo da parte anche di altre discipline sportive oltre che teatro di spettacoli ed eventi in grado di garantirne la redditività. Una strada quella seguita da Cantù che vede attualmente protagonisti altri club della Serie A: penso alla nuova Segafredo Arena di Bologna che vede impegnate Virtus Bologna e Fiere di Bologna o Brindisi dove la New Basket guida una operazione che la vede al centro del progetto del nuovo impianto insieme alle istituzioni della città e del territorio. Avere la capacità di trovare energie e risorse anche in una stagione difficile come questa è un segnale importante che conferma la vitalità e la forza del movimento cestistico di vertice”.

Lorenzo Santoni, Responsabile Advisory Sport Istituto per il Credito Sportivo.

“L’istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, supporta da oltre 60 anni lo sviluppo infrastrutturale del Paese con oltre il 75% degli impianti finanziati. Come Advisory sport ICS, di cui sono il referente, attualmente ci stiamo occupando di circa 20 progetti infrastrutturali complessi (9 stadi di Calcio tra serie A e B, due arene per il basket tra cui la nuova arena di Cantù e altri progetti di sviluppo infrastrutturale sportivo). Offriamo un supporto integrato di assistenza alla realizzazione degli impianti sin dalle fasi embrionali di definizione del concept e della strategia di sviluppo, accompagnando i progetti come project management, fino all’arrangement bancario delle operazioni. Un supporto integrato a 360 gradi per offrire al Paese impianti moderni e sostenibili. L’importante partnership con Cantù e ASM global, garantirà contenuti, fan experience, qualità nella gestione operativa e commerciale dell’impianto, contribuendo ad aumentare la redditività e il valore del progetto”.

Informazioni su ASM Global

ASM Global è il leader a livello mondiale nella fornitura di servizi innovativi per le venues e gli eventi dal vivo. La rete di sedi d’élite dell’azienda si estende su cinque continenti, con un portafoglio di oltre 325 tra le arene, gli stadi, i centri congressi ed espositivi più prestigiosi del mondo e le sedi delle arti dello spettacolo. Da Aberdeen ad Anchorage, da Sydney a Stoccolma, i suoi locali mettono in contatto le persone attraverso il potere unico delle esperienze dal vivo.

Il portafoglio diversificato di clienti di ASM Global beneficia della profondità delle risorse dell’azienda e di esperienza, competenza e risoluzione dei problemi senza precedenti. Ogni giorno, i 61.000 dipendenti dell’azienda in tutto il mondo forniscono soluzioni su misura a livello locale e tecnologie all’avanguardia per offrire i massimi risultati ai proprietari delle venues ed esperienze straordinarie per gli ospiti. Cercando costantemente nuovi modi per immaginare, innovare e potenziare gli spazi e i luoghi che uniscono le persone, ASM Global eleva lo spirito umano offrendo il massimo valore a tutti gli stakeholder. ASM Global è stata costituita nel 2019 dalla fusione di AEG Facilities, l’affiliata per la gestione dei locali di Anschutz Entertainment Group, Inc., e SMG, una società del portafoglio Onex