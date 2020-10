Pallavolo Erba, dopo 41 anni “sottorete”, chiude i battenti.

Pallavolo Erba chiude dopo 41 anni

E’ stata una decisione sofferta, quella del Gruppo Sportivo Pallavolo erbese, dovuta all’emergenza sanitaria ancora in corso e alla mancanza di organico per avviare una nuova stagione sportiva. Da qui la scelta di chiudere i battenti e rinunciare a quella che sarebbe stata la 42esima stagione. “Una decisione sofferta, ma obbligata», commenta il presidente Ambrogio Casali. In 41 anni di attività la società ha raccolto tante soddisfazioni: la vittoria di due campionati, la vincita di due Coppa Lariana» e di una «Super coppa», oltre ai grandi eventi organizzati in città per la Federazione.

