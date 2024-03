Palo della segnaletica centrato in via San Gerardo e Tir incastrato sulla statale

Un palo della segnaletica stradale centrato: è successo nella notte tra sabato e domenica in via San Gerardo a Olgiate Comasco.

Episodio da chiarire

Non è un buon periodo per la viabilità olgiatese. Dopo la posa del nuovo guardrail, con il manufatto atteso da più di un anno e subito danneggiato da un'auto uscita di strada in orario notturno, ecco un altro fatto accaduto di notte e da chiarire. L'episodio è avvenuto in via San Gerardo, sul lato destro della strada, poco dopo l'intersezione con via Silvio Pellico.

Segnalazione alla Polizia locale

Nella mattinata di oggi, lunedì 25 marzo, il palo era piegato e il cartello di attraversamento pedonale non c'era più. A terra vetri, probabilmente del lunotto o del finestrino di un veicolo. La Polizia locale ha chiesto informazioni al riguardo di quanto accaduto. Se qualcuno avesse segnalazioni utili può contattare il Comando di via Roncoroni.

Tir incastrato sulla statale

Nel pomeriggio odierno, invece, altro problema per la viabilità. Un tir in manovra ha occupato per alcuni minuti la strada statale Briantea, all'altezza dell'incrocio con via Volta. Per riuscire a liberare la strada, il mezzo pesante è salito sul marciapiede, bloccando di fatto il traffico.