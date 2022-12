Panchina rossa in chiesa a Bulgarograsso.

Nella chiesa di Bulgarograsso è stata collocata una panchina rossa, simbolo di solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza. La panchina resterà fino al 10 dicembre in chiesa per poi andare al centro sportivo comunale.

Le parole del sindaco

Così ha commentato il sindaco Fabio Chindamo: "È sicuramente un messaggio molto bello, che accresce ancora di più la sinergia comune che ci deve essere per iniziative di questo tipo. Ringrazio il parroco don Alessio e il vicario don Carlo per la disponibilità e l’attenzione che hanno messo in atto".