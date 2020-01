Un appello per Giorgio che stanno cercando con tutte le loro forze. Si tratta di un pappagallo che è stato smarrito a Cantù.

Pappagallo smarrito a Cantù, l’appello della famiglia: “Aiutateci a cercarlo”

L’animale è spartito nel primo pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020. Grande apprensione per la famiglia: “Giorgio è molto affezionato a noi come noi lo siamo a lui. Stiamo tappezzando Cantù con diversi volontantini per trovarlo”, ci raccontano. Il pappagallo è allevato a mano ed è stato adottato a luglio dopo che la famiglia lo aveva trovato per caso. Non ha anelli di riconoscimento.

Per qualsiasi avvistamento è possibile contattare il seguente numero 333 9960666 (Sabrina)