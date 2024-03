Parcheggia e si trova l'auto vandalizzata, con tutti i finestrini rotti. Protagonista della disavventura è stato Mirko Parisi, tutto è successo a Lipomo.

Non ci sono testimoni dell'atto vandalico

Domenica scorsa 10 marzo, intorno alle 8 del mattino, Mirko Parisi è rimasto sconvolto dallo stato in cui ha trovato la sua auto. Il ragazzo, infatti ha raccontato: «Sono sceso di casa e mi sono ritrovato la macchina distrutta nel parcheggio vicino». La macchina era stata lasciata nel parcheggio adiacente al parco giochi, in via Cantaluppi e purtroppo non ci sarebbero testimoni dell’atto vandalico. Ignoti avrebbero frantumato tutti i finestrini, compreso il lunotto posteriore, tranne quello del passeggero.

Provato e demoralizzato dall’accaduto, Mirko ha poi deciso di denunciare il fatto tramite i social network, scoprendo così che alcuni residenti di quella zona avevano effettivamente sentito nel cuore della notte dei forti rumori, probabilmente riconducibili alla rottura dei vetri. La possibile motivazione dell’atto vandalico è ignota e quindi potrebbe trattarsi anche di un dispetto.

Atti di inciviltà purtroppo non nuovi nella provincia di Como. Ancora fresche sono le immagini dello scorso novembre, quando a Camerlata vennero colpite diverse auto tra via Rezzonico e via Brambilla, e successivamente nel parcheggio della stazione del paese. Raid il cui unico scopo è stato quello di far danni, dato che nella maggior parte dei casi non è stato portato via nulla.

Precedenti tornati di attualità la scorsa notte, dopo appunto i danni recati all’auto di Mirko, il quale, dall’oggi al domani, si è ritrovato a dover sostenere una spesa abbastanza alta, ingiustamente, per colpa di alcuni vandali ignoti. «Non ci sono nemmeno telecamere per poter risalire ai colpevoli, dovrei perciò esporre una denuncia a ignoti, ma non penso possa servire concretamente a qualcosa», ha concluso amareggiato.