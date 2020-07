Da qualche settimana i cittadini assesi lamentavano la prolungata chiusura del «parco dei piccoli»: nei giorni scorsi un gruppo di volontari si è così attivato per permettere la riapertura dell’area giochi nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Parco dei Piccoli ad Asso: cinque volontari si propongono per la riapertura in sicurezza

In una lettera indirizzata al sindaco Giovanni Erba, Silvano Conti, Daniele Crippa, Camilla Ferraresi ed Elena Giovanna Orsenigo hanno stilato una proposta per la riapertura del parco pubblico. I cinque cittadini volontari si sono quindi resi disponibili per garantire un’apertura pomeridiana del parco dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì: in questi orari sarà garantita la presenza di almeno un volontario

