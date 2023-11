Parco della Casarga: anticipata la riapertura dell'area giochi

E' stata anticipata a oggi, mercoledì 1 novembre, la riapertura dell'area giochi del parco della Casarga. Il provvedimento dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirko Paulon ha l'intento di rendere fruibile l'area, soprattutto vista la chiusura temporanea del parchetto di via Risorgimento per permettere l'esecuzione degli interventi di riqualificazione in centro paese.

A spiegarlo è stato proprio il sindaco, che ha specificato:

"I lavori complessivi termineranno in primavera, così abbiamo deciso di anticipare la riapertura del parchetto giochi in Casarga nell'intento di dare alle famiglie un'area fruibile per lo svago dei bambini nonostante la temporanea chiusura di quella di via Risorgimento. Infatti tra via Risorgimento e via Provinciale stiamo compiendo dei lavori di riqualificazione. La riapertura è già attiva da oggi, 1 novembre".