Il Parco Gabbia di Eupilio è quasi pronto. Manca poco a terminare i lavori e l’Amministrazione comunale ha intenzione di aprirlo al pubblico la prossima primavera.

Parco Gabbia di Eupilio quasi pronto, l’opposizione critica il progetto

Un’area verde di 3mila metri quadrati, “in zona centralissima e tranquilla, a disposizione per la nostra comunità”, spiega il sindaco, Alessandro Spinelli. Ma l’opposizione, guidata da Pompilio Sturdà, non trova il progetto una soluzione ottimale per godere appieno dello spazio. “Parte dell’area, quella dell’ex parcheggio sterrato, non è bonificata – commenta – Inoltre è stato inserito un camminamento in cemento, rialzato, per arrivare al nuovo ponticello che congiunge le due parti di terreno. Ebbene, questa modifica ha cambiato le quote e così quando piove, il prato si allaga e si forma un acquitrino enorme. Andando anche a intaccare la proprietà privata confinante».

