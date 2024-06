Parco giochi pronto dopo mesi di attesa: si inaugura per bambini e famiglie

Il parco giochi di via Risorgimento a Tavernerio riapre al pubblico: sarà inaugurato oggi, venerdì, con bambini e famiglie.

Pronto dopo mesi di attesa

La bella notizia è stata diramata nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale con il sindaco Mirko Paulon (nella foto): il parchetto comunale di via Risorgimento era stato chiuso già lo scorso anno per permettere il corretto svolgimento dei lavori di riqualificazione che hanno riguardato l’intera area e contestualmente gli interventi che hanno permesso la sistemazione della stessa area giochi.

Un provvedimento che ha portato a una lunga indisponibilità della area verde del centro paese: per sopperire a questa mancanza, nei mesi scorsi, il sindaco Paulon aveva annunciato la apertura dell’area giochi interna al Parco della Casarga in località Solzago.

E adesso, l’area giochi del centro paese torna a disposizione di bambini, famiglie, e di tutti coloro che vorranno approfittare della bella stagione per godere di qualche momento all’area aperta.

Il parco sarà aperto da venerdì e la rinnovata area sarà presentata alla cittadinanza con una piccola inaugurazione in programma proprio per stamattina, 7 giugno, intorno alle 12.40: il momento di inaugurazione vedrà la partecipazione di bambini e ragazzi che usciranno da scuola, insieme alle loro famiglie. Una bella occasione per festeggiare tutti insieme, come ha spiegato il sindaco.

«Il breve momento di inaugurazione coinvolgerà bambini e ragazzi che usciranno da scuola, insieme alle loro famiglie - ha commentato il primo cittadino Paulon - Dopo tanta attesa ci è sembrato un piccolo pensiero da poter fare per premiare il loro impegno in questo anno scolastico che volge al termine».