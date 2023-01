Parco Pineta, annata straordinaria al Centro didattico scientifico

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate in gran forma: l'ente ha sede a Castelnuovo Bozzente e può contare sul Centro didattico scientifico a Tradate, che ha chiuso il 2022 con numeri eccezionali, registrati infatti più di 11.000 visitatori della struttura tradatese tra studenti e famiglie che hanno preso parte alle molteplici attività proposte.

Parco Pineta, una scommessa vincente

"Una scommessa vincente, nella quale il Parco ha da sempre creduto - dichiara Mario Clerici, presidente del Parco Pineta - Un Centro che diffonde la cultura scientifica con occasioni di riconnessione tra uomo e natura con uno sguardo al cielo sopra di noi". Il 2022 è stato caratterizzato dall’inaugurazione del nuovo EcoPlanetario, struttura che ha da subito accolto il grande interesse del pubblico. Più di 80 eventi da maggio a dicembre gestiti da una nuova piattaforma di Cloud Ticketing System. Non bisogna però pensare che sia stata questa novità a monopolizzare l’attrattività del luogo. L’andamento della partecipazione alle iniziative proposte mette in evidenza la grande capacità di far cogliere e comprendere alla comunità la straordinaria ricchezza di opportunità di partecipazione e visita: dal meraviglioso

sentiero della magia del bosco alle esperienze dedicate ai più piccoli promosse dalle nostre Guardie ecologiche volontarie e dallo staff della cooperativa AstroNatura.

Più di 4mila studenti coinvolti

AstroNatura è la cooperativa sociale che gestisce le attività del Centro sia in occasione di iniziative rivolte al pubblico, in sinergia con le indispensabili Gev, sia al mondo scolastico con più di 30 esperienze didattiche. Più di 4.000 gli studenti coinvolti che diventano 9.000 se si contano anche le attività promosse dal Centro didattico sul territorio dell’Ambito Territoriale Insubria Olona. Una rete importante strutturata grazie a partnership di rilievo come con il Comune di Tradate e l’Associazione di Promozione Sociale “I Benandanti”. Vale una menzione il nuovo progetto, condotto nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento”, nato dalla

collaborazione pluriennale con l’Isiss Geymonat di Tradate, che porterà, da dicembre a maggio, alcuni studenti dell’istituto a gestire in prima persona le attività di accoglienza e di customer satisfaction rivolta ai visitatori del Centro in occasione delle aperture domenicali. Indispensabili, non solo in termini economici ma anche per suggellare il valore del progetto, il sostegno di realtà filantropiche del territorio: prime fra tutte la Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria del Varesotto, i cui contributi hanno permesso la messa a terra di progetti innovativi tra i quali i LibroGame Live e proposte laboratoriali basate sul metodo didattico Steam culminate con la realizzazione del primo congresso internazionale extra Usa del Transcontinental Educator Artist Collective for Humanity in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano.

Passione per il territorio e valorizzazione dell'ambiente

"La passione è la chiave di tutto, senza la quale certi risultati sono irraggiungibili - prosegue il presidente del Parco Pineta - I nostri volontari sono l’anima della struttura che operano in perfetta sinergia con lo staff di AstroNatura verso risultati sempre più straordinari". Il 2023 si apre con grandi prospettive: superano quota 4.500 gli studenti prenotati per le attività didattiche del primo semestre.