Parco Pineta avanti le operazioni per smantellare i bivacchi della droga

Proseguono anche in questi giorni le operazioni per smantellare i bivacchi della droga all'interno del Parco Pineta.

"Continuano le operazioni delle forze di polizia per smantellare bivacchi e piazze di spaccio nei boschi della droga e nel Parco Pineta. Continueremo e non daremo tregua agli spacciatori, venditori di morte. Ringrazio le forze di polizia e la Prefettura di Como per l'incessante lavoro al ripristino della legalità nei nostri territori". È il commento del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, dopo l'ultima operazione condotta dai Carabinieri di Appiano Gentile all'interno dell'area del Parco Pineta, situata sul Comune di Oltrona di San Mamette.