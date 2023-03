Parole e musica... e il pubblico canta alla presentazione del libro di Giovanni Bataloni.

Parole e musica intorno al tema dell'etica digitale

Quella di sabato 18 marzo - aperta una manciata di minuti dopo le 18, nella cornice di Villa Rosnati ad Appiano Gentile, è stata un'originale presentazione della prima "fatica letteraria" del musicista, compositore e direttore di coro, residente a Lurate Caccivio. "Entanglement - L'aggrovigliamento" è stato dato alle stampe da Giacovelli Editore, non è un romanzo ma un cammino nel groviglio delle relazioni umane, sulla calcolabilità delle nostre azioni e addirittura dei pensieri, sull'etica digitale. Bataloni ha raccontato di essersi cimentato con la scrittura un po’ per gioco e un po’ per sfida.

La pandemia come stimolo a riflettere e scrivere

L’idea del libro è nata da colloqui tra Bataloni e un collega, originata dalla riflessione sui problemi dell’etica digitale, dagli algoritmi alla privacy e alla robotica. "Temi che mi appassionano: non essendo in grado di trattarli in un saggio, ho inventato una trama come pretesto per scriverne, mettendo anche altre “cose” che mi piacciono, come la musica".

Dialogo intervallato da brani musicali

Nel dialogare con la bibliotecaria Thelma Scott, entrando tra le pieghe della storia creata per dipanare una matassa di temi intrecciati tra loro, Bataloni ha coinvolto il pubblico. Inoltre, eseguendo alcuni brani musicali, ha stimolato a partecipare alla sua esibizione cantando il brano "La Libertà" di Giorgio Gaber. E la risposta delle persone intervenute in Sala consiliare ha meritato l'applauso dello stesso musicista e scrittore, complimentandosi per essersi unite entusiasticamente al canto. Infine, copie del libro autografate dall’autore.