Parrocchia e sindaco in udienza da papa Francesco

Una delegazione della parrocchia di Olgiate Comasco, insieme al sindaco Simone Moretti, in Vaticano per un'udienza con papa Francesco.

Udienza con papa Francesco

Una decina di persone, compresi don Flavio Crosta e don Francesco Orsi, rispettivamente parroco e vicario della parrocchia olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano, è impegnata nell'emozionante trasferta a Roma e in Vaticano. Un'occasione eccezionale, partecipando non solo all'udienza generale del mercoledì ma, a quanto risulta, anche a un momento di incontro privato.

L'emozione del primo cittadino olgiatese

A documentare la straordinaria opportunità e l'attesa con cui la delegazione olgiatese sta vivendo la giornata, le fotografie e i selfie scattati dal primo cittadino Simone Moretti. Una lunga mattinata che, appunto, è culminata con l'udienza col sommo pontefice.

I doni consegnati al papa

La delegazione di Olgiate Comasco ha donato a papa Francesco una statua di San Gerardo e una copia del giornalino della Casa anziani olgiatese. In più, il sindaco ha presentato al pontefice una maglietta del Como (fresco di promozione in serie A) autografata da tutti gli ospiti della residenza sanitaria. "L'ho fatta benedire e domani la riporterò in Casa anziani", spiega il primo cittadino.

La grande sfida: il nuovo oratorio

Il 2024 è stato annunciato come anno decisivo proprio per raggiungere un primo e fondamentale step: la certezza che il progetto del nuovo centro giovanile parrocchiale potrà essere edificato. Un impegno che per la comunità parrocchiale resta fondamentale.