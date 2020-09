Parrocchia in festa per la prima messa di don Luigi Marcucci

Parrocchia di Binago in festa, con l’unità pastorale, per la prima messa celebrata di don Luigi Marcucci, ordinato ieri sacerdote in duomo a Milano.

Parrocchia in festa con don Luigi

Iniziata da pochi minuti la prima messa del prete novello. Don Luigi Marcucci è entrato in chiesa in processione, accompagnato da sacerdoti e chierichetti, mentre la corale lo accoglieva cantando di giubilo.

Posti distanziati in chiesa e maxischermo all’aperto

Un centinaio i posti tra i banchi della chiesa parrocchiale di Binago e altri 80 all’esterno, dove è stato allestito un maxischermo per seguire in diretta la celebrazione eucaristica. E’ stato il parroco don Roberto Dimarno a esprimere per primo la gratitudine ai fedeli per la condivisione di un momento tanto importante e la gioia per il dono presbiterale di don Luigi. La messa viene trasmessa in diretta anche sul canale YouTube dell’unità pastorale di Castelnuovo Bozzente, Beregazzo, Figliaro e Binago.