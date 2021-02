Party in una casa di Lipomo in barba al Covid: sanzionati più di dieci ragazzi.

C’è chi ancora non ha capito, dopo un anno, la delicatezza della situazione in cui viviamo e che party e feste in casa sono severamente vietate calcolando che si tratta di uno dei modi migliori per diffondere il Covid-19. Alla fine di gennaio infatti i Carabinieri di Como hanno ricevuto segnalazione di rumori sospetti in una abitazione di Lipomo: sembrava e infatti era in atto un party tra giovani.

Dai primi accertamenti i Carabinieri si sono resi conto che poteva trattarsi di un festino, così con ausilio di una macchina della Polizia di Stato, sono intervenuti nell’abitazione. Nella casa sono stati sorpresi una decina di ragazzi intenti a festeggiare in assoluta violazione di tutte le normative anti Covid: tra assembramenti, mascherine mancanti, e tutto il resto, sono state elevate più di trenta sanzioni perché qualcuno ha subito più di un richiamo. Inoltre, considerato il baccano causato, sono stati denunciati per disturbo della quiete pubblica.