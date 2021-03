Service 24 Ambiente ha comunicato che tutti i servizi di raccolta porta a porta previsti per la giornata di lunedì 5 aprile 2021 nei comuni di Albese con Cassano, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano e Orsenigo sono attivi e garantiti.

Sospesi, invece, l’accesso ai centri di raccolta e il servizio di stazione Ecomobile per le giornate di domenica 4 e lunedì 5 aprile.

Pasquetta 5 aprile 2021: servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti

Ad eccezione delle chiusure sopra indicate, le modalità e gli orari di accesso ai centri sono i seguenti:

• Centro di raccolta di Carugo – Via Vittorio Veneto, 41

Martedì 08:30 – 11:00

Giovedì 08:30 – 11:00

Sabato 08:30 – 11:00 / 13:00 – 16:00

• Centro di raccolta di Erba – Via Zappa, SNC

Da lunedì a sabato 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00

Domenica 9:00 – 12:00

• Centro di raccolta di Mariano Comense – Strada del Radizzone, SNC

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00

Martedì e giovedì 7:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00

Domenica 9:00 – 12:00

• Centro di raccolta di Tavernerio – Strada Vicinale di Nibitt, 453

Da lunedì a sabato 8:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00

Domenica 9:00 – 12:00

Si ricorda che l’ingresso ai centri di raccolta è consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura, a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, muniti di apposita tessera sanitaria.

Per le utenze aziendali che intendono conferire i propri rifiuti presso i centri di raccolta di Erba, Mariano Comense e Tavernerio l’accesso è consentito esclusivamente previa prenotazione, ottenibile compilando l’apposito modulo presente sul sito internet della Società (sezione “servizi per aziende e condomini”), e con presentazione obbligatoria del FIR (Formulario Identificativo Rifiuti) come previsto dalla normativa. Nelle giornate di sabato e domenica l’accesso non è consentito alle utenze aziendali e a furgoni e autocarri, anche se intestati a privati.