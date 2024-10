Passatore fermato dalla Polizia locale della Bassa Piana Comasca

Fermato ieri mattina, giovedì 10 ottobre, a Guanzate, un passatore, un uomo che stava aiutando due donne e due bambine, entrambe minorenni, a scappare dall’Italia.

Il pastore fermato a Guanzate dalla Polizia locale

Per il 42enne, residente nell’hinterland milanese, la Procura di Como ha disposto l’arresto. Due le accuse: favoreggiamento all’immigrazione clandestina e il sequestro di persona. L’auto è stata individuata nella mattinata di giovedì in via Sant’Ambrogio. La Polizia locale, coordinata dal vicecomandante Fabio Novarina, ha subito raggiunto la vettura sula quale c’erano a bordo un uomo, due donne e due minorenni. L’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica. Le due donne sono di etnia curda. Sono stati tutti accompagnati in Questura a Como. Grazie ad un interprete è emerso che le donne stavano scappando dalla loro terra d’origine ed erano dirette in Germania. L’uomo, ovviamente previo compenso, le ha accompagnate in Italia e le ha trattenute a Guanzate, per l’appunto, dove sarebbe arrivata una seconda auto che le avrebbe portate a destinazione. Per l’uomo però, è scattato l’arresto. Ora è al Bassone.