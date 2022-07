Patrick Cutrone si sposa, proposta (con anello) alla sua Greta

Patrick Cutrone è pronto al grande passo: proposta di matrimonio alla fidanzata Greta Vergani.

Patrick Cutrone, l'anello e un sorriso pieno d'amore

Un post sul proprio profilo Instagram, un sorriso carico d'amore di fronte alla fidanzata, un ginocchio appoggiato a terra e le mani a porgere l'anello. Così il calciatore originario di Colverde, cresciuto sportivamente a suon di gol nella mitica Parediense, per poi sbocciare in tutto il suo talento nel Milan, ha formalizzato la proposta di nozze, in quel di Como.

Pioggia di congratulazioni

Pubblicato il post, accompagnato da un'emblematica dichiarazione d'amore - "Dal primo istante..." - è arrivata una pioggia di commenti. Centinaia di messaggi che hanno espresso felicità per la coppia. Tutti uniti per manifestare gioia e congratulazioni al bomber e alla fidanzata. Dagli amici a personaggi noti, come lo chef Francesco Aquila, vincitore di un'edizione di Masterchef Italia, e il capitano del Milan Davide Calabria (il primo a commentare).