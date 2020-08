Paura a Beregazzo: bimbo di 5 anni cade dal trattore, è grave

Momenti di puro terrore nel tardo pomeriggio di lunedì 3 agosto 2020 a Beregazzo con Figliaro dove un bimbo di 5 anni è caduto da un trattore.

Bimbo cade dal trattore a Beregazzo

L’allarme è stato lanciato intorno alle 19.20 quando il bimbo, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è caduto dal mezzo picchiando la testa e perdendo conoscenza.

Sul posto sono intervenuti la Cri di Lurate, l’auto medica e vista la situazione anche l’elisoccorso che ha trasportato il bambino in codice rosso in ospedale a Bergamo.