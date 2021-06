Soccorsi allertati d'urgenza oggi, lunedì 28 giugno 2021, in via Olgelasca a Brenna.

Paura a Brenna: investito un bambino di 11 anni

L'allarme in codice rosso è scattato intorno alle 13.10. Sul posto è intervenuta la Cri di Lipomo che ha soccorso un bambino di 11 che, secondo quanto si apprende, sarebbe stato investito mentre era in sella sua bicicletta. Fortunatamente, nonostante la grande paura, il piccolo non ha riportato gravi ferite. E' stato trasportato in codice verde all'ospedale. Spetterà alla ai Carabinieri, accorsi sul luogo dell'impatto, la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.