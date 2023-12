Paura a Cantù: pedone investito sulle strisce

Questa sera, martedì 19 dicembre 2023, si è verificato un incidente a Cantù, in via Milano: un uomo di 60 anni è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita anche se ha riportato ferite serie.

L'arrivo in codice rosso

L'episodio è avvenuto intorno alle 19.50 proprio di fronte all'ingresso del centro sportivo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire una donna di 36 anni non avrebbe visto l'uomo, 60enne, mentre attraversava e lo ha travolto con la sua vettura.

Inizialmente si temeva il peggio per il pedone, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, con la massima allerta. Ma una volta arrivati sul posto e valutate le condizioni dell'uomo si è deciso per il suo trasporto in ospedale in codice giallo.

Insieme al personale sanitario, sul posto con due ambulanze e un'auto medica (soccorsa anche la donna sotto shock) anche la Polizia locale per i rilievi del caso.

Il luogo dell'incidente