Paura a Canzo, si ribalta con la minicar SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo tra il 24 e il 25 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Paura a Canzo, si ribalta con la minicar

Allarme in codice rosso intorno alle 5.40, sulla Sp41 lago del Segrino, a Canzo. A ribaltarsi una minicar con all’interno una donna di 37 anni. Sul posto si sono precipitate ambulanza, automedica e i Vigili del fuoco. Un grande spavento ma per fortuna le condizioni della persona ferita non erano gravi. È stata trasportata in codice verde all’ospedale di Erba.

Da segnalare anche un altro incidente, ad Asso, con un’auto che è finita contro un ostacolo. Soccorso un uomo di 67 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale. A Como, zona Monte Olimpino, intorno alle 22.30 un’aggressione con un giovane di 25 anni finito all’ospedale. Sarà la Questura, intervenuta sul posto, a ricostruire l’accaduto.