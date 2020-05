Paura a Casnate: scoppia una bombola, ferita una donna

Grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio 2020, a Casnate con Bernate dove é scoppiata una bombola ed é rimasta ferita una donna.

Scoppia una bombola, ferita una donna

Una terribile scoppio che ha allarmato i residenti di via Roma poco prima di cena. È infatti scoppiata una bombola in un garage ed é rimasta ferita una donna. Malgrado non fosse in pericolo di vita, è stata portata in ospedale in codice giallo dove é stata ricoverata. In casa con la donna era presente il figlio che fortunatamente è illeso.

Grande mobilitazione nella via: tre squadre di Vigili del Fuoco che hanno garantito la sicurezza dello stabile, due ambulanze, i carabinieri ma anche il sindaco Fabio Bulgheroni.