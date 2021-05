Attimi di grande paura a Figino Serenza per un ragazzino di 14 anni.

Paura a Figino Serenza: scontro auto-bici, soccorso un 14enne

L’allarme è scattato intorno alle 14.45. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, il ragazzino di 14 anni era in sella alla sua bicicletta e stava uscendo dallo stop di via Piave quando è andato ad impattare contro un’auto che stava viaggiando su via Roma. Immediatamente allertati i sanitari che si sono precipitati con Cri di Cantù e automedica in codice rosso. Fortunatamente il giovane ciclista non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.