Paura a Grandate nel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio 2021.

Paura a Grandate per una bimba di 3 anni

Secondo le prime informazioni raccolte, una bambina di 3 anni avrebbe impattato contro una grata (nella foto), procurandosi alcune ferite. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate automedica e Cri di Grandate. L'episodio è avvenuto in via Roma, nella zona del campo da basket, intorno alle 15, mentre diverse famiglie erano riunite per un saggio di danza. Allertati anche i Vigili del fuoco di Como che hanno messo in sicurezza la zona e i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione della dinamica.

La piccola non sarebbe in pericolo di vita ed era già stata liberata prima dell'arrivo dei pompieri sul luogo dell'accaduto. È stata trasportata in codice giallo al Sant’Anna.