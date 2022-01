l'incidente

Trasportata in ospedale, non in gravi condizioni, la lavoratrice di 49 anni.

Paura a Novedrate: addetta alle pulizie cade da una scala in un agriturismo.

Intervento dei soccorritori questa mattina, lunedì 3 gennaio 2022, a Novedrate. Pochi minuti prima delle 10 infatti è partita una chiamata d'aiuto dall'agriturismo "Il nuovo bosco" in via delle Betulle dove una addetta alle pulizie era caduta da una scala mentre stava lavorando. Sul posto si sono precipitati in codice rosso un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano e l'auto medica che hanno trasportato la donna, 49 anni, in ospedale a Lecco. La lavoratrice è stata ricoverata in codice giallo per via del colpo alla schiena ricevuto ma non è in pericolo di vita. Presenti per ricostruire quanto accaduto sul posto di lavoro anche i Carabinieri e gli operatori di Ats Insubria.