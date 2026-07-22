Attimi di grande paura nella mattinata di ieri, martedì 21 luglio, per un intervento in codice rosso all’interno di un impianto lavorativo di via Boggio a Vertemate con Minoprio.

Paura a Vertemate, cade da una scala: gravissimo un 44enne

Una manciata di minuti prima delle 10.30 un uomo di 44 anni sarebbe caduto da una scala. Immediatamente le sue condizioni sono apparse gravi, tant’è che la chiamata ai soccorsi ha portato sul posto un’ambulanza in codice rosso ed un’automedica.

Il 44enne è stato preso immediatamente in carico dal personale medico che, dopo le prime cure, l’ha trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Le ipotesi di un malore

Sul posto si sono recati inoltre i Carabinieri della Stazione di Cantù, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Ats Insubria per stabilire l’esatta dinamica. Secondo alcune ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore accusato dal 44enne, che lo avrebbe portato a perdere l’equilibrio e cadere infine a terra. I rilievi del personale intervenuto sul posto potranno però aiutare a chiarire l’accaduto.