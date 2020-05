Paura ad Asso questa mattina, giovedì 14 maggio 2020, intorno alle 9. Un uomo è stato colpito da una mucca.

Paura ad Asso: uomo colpito da una mucca con un calcio

L’episodio è avvenuto in località Megna, all’interno dell’Azienda agricola alpi di Megna. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, un uomo di 56 anni è stato colpito al torace da un calcio di una mucca. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con ambulanza è automedica. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Allertati anche i Carabinieri.

(Foto: Pixabay)