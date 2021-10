nella notte

Recuperato dai Vigili del Fuoco, il pacco è stato affidato ai Carabinieri per gli accertamenti ma si trattava di un falso.

Paura bomba a Caslino al Piano, residenti evacuati ma era un falso allarme.

Grande paura nella tarda serata di ieri, venerdì 15 ottobre 2021, a Caslino al Piano, frazione di Cadorago. Intorno alle 23.30 infatti due squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo sono state chiamate a intervenire per sospetto pacco bomba in via Diaz su segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Il pacco sospetto era collocato sotto una panchina non molto distante dal bar bar One Shot, proprio in centro alla frazione. I pompieri hanno recuperato il pacco e dato in custodia ai Carabinieri per le verifiche del caso. Nel frattempo sono state evacuate alcune famiglie residenti nella zona e il bar ma intorno all'1 del mattino è arrivata la conferma che si trattava di un falso allarme e tutti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni.