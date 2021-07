Paura per mamma e due bimbi sull'auto uscita di strada sulla provinciale

Paura per una mamma di 36 anni e una bimba di 2 anni: l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada a Oltrona di San Mamette.

Paura, auto esce di strada

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 16.30 sulla Sp 23 Lomazzo-Bizzarone. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e l'automedica, in codice rosso, e due mezzi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura. Da una prima ricostruzione della dinamica, l'auto è uscita di strada poco prima della trattoria "La Campagnola". Viaggiava in direzione Olgiate Comasco: a bordo una donna di 36 anni e i suoi due bimbi piccoli, di 2 e di 5 anni. Non è dato sapere la causa, ma la donna ha perso il controllo della Panda, sbandando e andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. Fortunatamente la donna è cosciente e i bimbi stanno bene.

Soccorsi in azione e trasporto al Sant'Anna in codice verde

La 36enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, il codice dell'intervento è stato ridimensionato a verde. Lo spavento per l'incidente, poi un sospiro di sollievo vedendo che i piccoli stavano bene.